Perubahan iklim: Cara kaum muda Indonesia melawan krisis iklim - 'Kami tidak mau pasrah'

29 menit yang lalu

Aulia Salsabella dan Putri Risa: Sampah laut sudah membahayakan

Alwi Johan Yogatama: Menyadarkan publik lewat video sampah

Hendra Wijaya: Terkejut industri fesyen penyumbang polusi terbesar kedua

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Steven Setiawan: Menyuarakan Indonesia di forum internasional

Sumber gambar, LightRocket via Getty Images

"Siapa sih yang bakal merasakan dampak krisis iklim? Yaitu kita yang masih muda ini. Pilihannya ada pada kita, mau mencoba mengurangi atau ya sudah, let it go, pasrah aja.