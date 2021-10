Semangat nostalgia India terhadap mesin ketik tua

28 menit yang lalu

Rajesh Palta adalah pemilik Universal Typewriters Co. Dia telah memperbaiki dan menjual mesin tik dari tokonya di pasar Kamla New Delhi sejak tahun 1954.

Bisnis keluarganya bahkan dituangkan dalam sebuah buku yang mencatat perjalanan mesin ketik di India: With Great Truth and Regard: A Story of the Typewriter in India.