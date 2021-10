Sepuluh fakta menakjubkan tentang gurita, dari suka bermain hingga bisa mengingat seperti kita

36 menit yang lalu

Dalam buku audionya yang berjudul Other Minds: The Octopus And The Evolution Of Intelligent Life, filsuf sekaligus penyelam Peter Godfrey-Smith mengeksplorasi perjalanan evolusi cephalopoda yang mengejutkan.