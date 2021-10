The Beatles bubar karena 'dipicu' John Lennon, kata Paul McCartney

sejam yang lalu

"Oh tidak, tidak, tidak. Suatu hari John masuk ke dalam ruangan dan berkata saya meninggalkan the Beatles. Dan dia berkata, 'Ini cukup mendebarkan, seperti perceraian'. Dan kami yang harus memunguti serpihan-serpihannya."

"Saya ingin ini [the Beatles] terus berlanjut. Saya pikir kami melakukan berbagai hal yang bagus—Abbey Road, Let It Be, tidak jelek—dan saya pikir kami akan lanjut."