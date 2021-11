'Mobil Kedelai', kendaraan ramah lingkungan yang diproduksi Ford, tapi mengapa gagal dan urung dijual massal?

39 menit yang lalu

Sumber gambar, The Henry Ford

Sumber gambar, The Henry Ford

Dua sosok Henry Ford

Dalam sebuah wawancara dengan The New York Times selama presentasi "mobil yang terbuat dari plastik" pada bulan Agustus 1941, Ford memperkirakan bahwa menggunakan bahan baru ini untuk membuat mobil akan mengurangi penggunaan baja di AS sebesar 10%.