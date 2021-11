Kisah kelam Patrizia Reggiani, sang 'black widow' pembunuh pewaris merek Gucci yang diperankan Lady Gaga dalam film House of Gucci

sejam yang lalu

Film ini didasari buku terbitan 2001 berjudul The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed karya Sara Gay Forden. Setelah ditayangkan secara perdana di London pada Selasa (09/11), film tersebut akan tayang di bioskop-bioskop dunia mulai 25 November 2021.