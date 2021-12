'Spider-Man: No Way Home' jadi film terlaris selama pandemi, mengalahkan Star Wars

sejam yang lalu

Film 'Spider-Man: No Way Home'.

'Spider-Man: No Way Home' mencetak rekor sebagai film pertama yang berhasil menghasilkan lebih dari US$1 miliar (Rp14,2 triliun) secara global, selama pandemi Covid-19.

Spider-Man mengalahkan film tentang perang Korea buatan China, The Battle of Lake Changjin , yang berhasil meraup lebih dari US$905 juta (Rp12,8 triliun) di seluruh dunia.

Perusahaan analisis data media, Comscore, mencatat film terakhir yang meraup lebih dari US$1 miliar adalah Star Wars: The Rise of Skywalker yang dirilis pada 2019 .

Spider-Man: No Way Home menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker, bersama MJ yang diperankan Zendaya, dan Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange.

Spider-Man: Far From Home adalah film Spider-Man pertama yang memecahkan rekor US$1 miliar di box office pada 2019 dan saat ini merupakan film terlaris dalam waralaba Spider-Man dengan total penjualan tiket global mencapai US$1.132 miliar (Rp 16.103 triliun), menurut Comscore .

Film terbaru merupakan kelanjutan dari Far From Home , di mana Mysterio jahat membuka kedok Parker sebelum meninggal.

Sebelum No Way Home, film James Bond terbaru yang diproduksi MGM, No Time to Die, menghasilkan US$774 juta (Rp11 triliun) di box office global dan menjadi film Hollywood dengan pendapatan kotor tertinggi pada 2021 dan selama pandemi.