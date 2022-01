Sepasang bayi kembar di Califonia lahir di tahun berbeda, ibu mereka sebut ini peristiwa 'gila'

Sepasang bayi kembar yang lahir di California, AS, menorehkan peristiwa yang sangat langka: ulang tahun mereka jatuh pada tahun yang berbeda.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, kelahiran kembar terjadi 120.000 kali per tahun di AS, sekitar 3% dari semua kelahiran.