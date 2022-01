Pulau buatan: Dari milik kaum super-kaya di Dubai hingga pulau di Laut China Selatan

43 menit yang lalu

Generasi baru pulau-pulau buatan ini lebih berani, lebih besar, dan berpotensi lebih merusak jika dibandingkan dengan apa yang telah dibangun nenek moyang kita, tulis Bonnett dalam buku karyanya, Elsewhere: A Journey Into Our Age Of Islands.