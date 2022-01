Menyusui selama 12 bulan atau lebih 'turunkan' risiko terkena penyakit jantung, stroke, dan penyakit kardiovaskular

5 menit yang lalu

"Penting bagi para perempuan untuk mengetahui manfaat menyusui, baik bagi bayi maupun bagi kesehatan mereka sendiri," ujar Peter Willeit, penulis penelitian dan guru besar di Medical University of Innsbruck, di Innsbruck, Austria.

Penelitian tentang hubungan antara dan menyusui dan risiko terkena penyakit jantung ini dimuat di majalah ilmiah the Journal of the American Heart Association (JAHA).