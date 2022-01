Halaman komik Spider-Man terjual dengan harga Rp48 miliar, pecahkan rekor

30 menit yang lalu

Rekor sebelumnya untuk harga satu halaman komik adalah $657.250 (Rp9,4 miliar), menurut AP News. Halaman interior itu menunjukkan penampilan pertama karakter X-Men Wolverine dalam komik The Incredible Hulk edisi 1974.

Spider-Man diciptakan oleh Stan Lee dan pertama kali muncul dalam buku komik Marvel Amazing Fantasy no. 15 pada tahun 1962.

Lee adalah penulis skenario komik dan mantan presiden Marvel Comics. Selain Spider-Man, ia menciptakan beberapa karakter superhero paling ikonik di dunia termasuk The Incredible Hulk, Iron-Man, dan The Fantastic Four.