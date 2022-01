Film Snow White and the Seven Dwarfs baru disebut sebagai kemunduran, apa jawaban Disney?

45 menit yang lalu

Sumber gambar, PA Media Keterangan gambar, Peter Dinklage menuduh Disney memiliki standar ganda.

Peter Dinklage, yang dikenal atas perannya di serial populer Game of Thrones, mengatakan film adaptasi live action dari kartun legendaris Snow White and the Seven Dwarfs "adalah sebuah kemunduran".

Komentar ini dilontarkannya dalam siaran siniar bersama podcaster Marc Maron.

Disney, rumah produksi yang berencana memproduksi ulang film kartun Putri Salju dan Tujuh Kurcaci ini, dikatakannya mempunyai standar ganda tentang stereotipe merusak.

Sementara Disney dalam keterangan tertulis meyakinkan bahwa mereka akan "menghindari memperkuat stereotipe dari film animasi aslinya."

Baca juga:

"Saya cukup terkejut melihat mereka sangat bangga memilih aktris berdarah Latin untuk peran Snow White," ujar Dinklage.

"Tapi mereka masih menceritakan kisah 'Snow White and the Seven Dwarfs'," ujar Dinklage yang memiliki kelainan dwarfisme bernama achondroplasia.

Disney, katanya lagi, progresif di satu sisi, tapi masih terbelakang dengan menceritakan tujuh orang dengan dwarfisme yang tinggal di sebuah gua.

"Apa yang kalian lakukan?" tukas Dinklage. "Progresif dan keren untuk dongeng ini seharusnya di semua sisi."

Sumber gambar, Reuters Keterangan gambar, Aktris berdarah Latin, yang juga berperan dalam West Side Story, Rachel Zegler, akan memainkan peran Putri Salju dalam adaptasi ini.

Komentar Dinklage ini segera ditanggapi Disney melalui sebuah pernyataan tertulis.

Disney mengatakan film live action remake ini adalah versi terbaru dari kartun yang pertama kali muncul pada 1937, buatan Brothers Grimm.

"Kami mengambil pendekatan berbeda dengan tujuh karakter ini, dan telah berkonsultasi dengan anggota komunitas penyandang dwarfisme," kata pernyataan itu.

"Kami tidak sabar untuk bisa berbagi lebih banyak karena film ini sekarang sudah masuk sesi produksi, setelah cukup lama di periode pengembangan."

Produser yang pernah masuk nominasi Oscar, Marc Platt, yang juga mengerjakan pembuatan ulang live-action karya Disney lainnya, The Little Mermaid, akan memproduseri film tersebut.

Anda mungkin tertarik menonton video ini: