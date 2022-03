'Selingkuh keuangan' bisa membuat keretakan rumah tangga hingga cerai

Berdasarkan survei US News & World Report pada Januari 2022, sebanyak satu dari tiga pasangan di AS berurusan dengan perkara 'selingkuh keuangan'. Beberapa survei lain menunjukkan praktik tersebut makin jamak setiap tahun .

Sifat 'tersembunyi' dari selingkuh keuangan

Michelle Jeanfreau, profesor di bidang ilmu pengetahuan mengenai anak dan keluarga di University of Southern Mississippi, AS, mengatakan kesadaran publik soal selingkuh keuangan masih belum banyak timbul.

Menyembunyikan pengeluaran demi meraih kekuasaan?

Bangkit kembali

Artikel ini dapat dibaca dalam versi bahasa Inggris berjudul The Financial Fidelity That Can Sank Couples di BBC Worklife