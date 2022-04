Harga Pertamax naik: Pertalite diburu, imbas daya beli masyarakat makin tertekan - ‘Semua harga naik berbarengan, sudah susah jadi makin susah'

57 menit yang lalu

Pemerintah menaikkan harga Pertamax dari Rp9.000-Rp9.400 per liter menjadi Rp12.500 hingga Rp13.000 per liter mulai Jumat (1/4/2022).

Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto menilai kenaikan harga Pertamax semakin memberatkan masyarakat, di tengah daya beli yang telah tertekan akibat kenaikan harga bahan pokok hingga pajak pertambahan nilai (PPn) yang terjadi berbarengan.