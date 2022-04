Ratu Elizabeth II ulang tahun ke-96, apa yang membuat ratu Inggris tertawa?

sejam yang lalu

Setelah berkunjung minggu lalu ke Inggris, Pangeran Harry (Duke of Sussex) mengatakan "selera humor" neneknya punya kualitas terbaik.

Mimik yang pas

Secara pribadi, Ratu disebut sebagai peniru yang sangat baik, menampilkan aksen dan cara berbicara, menurut Lacey, konsultan sejarah di serial Netflix The Crown .

Dia dikatakan memberi kesan yang sangat baik terhadap mantan pemimpin Rusia, Boris Yeltsin, kata Karen Dolby, penulis Wicked Wit of Queen Elizabeth II.

Lelucon sederhana

Siapa yang berani, Windsor

Soal serial komedi TV, the Kumars at No. 42 dikatakan sebagai favorit keluarga kerajaan.