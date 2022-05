Investor token LUNA rugi nyaris 100%, bagaimana kondisi tren kripto di tengah keruntuhan pasar?

38 menit yang lalu

Tidak ada kepastian

Peneliti dari Institute for Development of Economis and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan kepanikan yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Dia menilai kepanikan sebagai hal dan wajar dan turut prihatin dengan investor yang harus merugi.