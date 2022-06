Mikroplastik ditemukan di salju Antartika, ilmuwan peringatkan potensi bahaya

Para peneliti dari University of Canterbury di Selandia Baru mengumpulkan sampel dari 19 situs di Antartika dan masing-masing berisi pecahan plastik kecil.

Para peneliti menemukan rata-rata terdapat 29 partikel mikroplastik per satu liter salju yang mencair.

Dari mana mikroplastik ini berasal?

Stasiun penelitian McMurdo AS terletak di ujung selatan Pulau Ross.

Sebuah studi besar yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences tahun lalu mengatakan mikroplastik tersebar di seluruh dunia, seringkali diangkut oleh debu, angin, dan arus laut.