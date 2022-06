Jurassic Park dan Jurassic World: Tiga kesalahan ilmiah dari film prasejarah buatan Hollywood

sejam yang lalu

Horner adalah sosok yang memberi advis kepada Steven Spielberg selama produksi Jurassic Park dan The Lost World: Jurassic Park.

"Velociraptor pada film pertama merupakan kesalahan sejak awal, karena novel Jurassic Park karya Michael Crichton terinspirasi sebuah buku berjudul Predatory dinosaurs of the world yang membahas seekor dinosaurus bernama deinonychus," ungkap Black.