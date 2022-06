Penulis esai berjudul 'Bagaimana cara membunuh suamimu' divonis penjara seumur hidup karena menembak mati suaminya

13 menit yang lalu

Kasus ini menarik perhatian publik karena Nancy merupakan seorang penulis kisah-kisah percintaan dan pernah menulis esai berjudul How to murder your husband atau "Bagaimana cara membunuh suamimu".