Jerry & Marge Go Large: Kisah pensiunan yang menang lotre lebih dari Rp390 miliar lewat formula matematika

Jerry Selbee dan istrinya, Marge, telah berhasil menjadi pemenang lotre berkali-kali dari dua negara bagian AS selama sepuluh tahun.

Kisahnya yang luar biasa telah dilirik oleh Holywood dan bulan lalu sebuah judul dirilis, Jerry & Marge Go Large .

Bryan Cranston dan Annette Bening membintangi film yang diproduksi oleh Paramount dan disutradarai oleh David Frankel, yang salah satunya dikenal sebagai sutradara film The Devil Wears Prada .

'Ini hanyalah aritmatika dasar'

Kisah hidup keluarga Selbee berkebalikan dengan cerita Jordan Belfort, ahli finansial dan manipulasi pasar New York yang digambarkan di film The Wolf of Wall Street.