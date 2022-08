Salman Rushdie ditikam di panggung: Penulis The Satanic Verses yang muncul dari persembunyian

44 menit yang lalu

Sumber gambar, Getty Images

Penulis Salman Rushdie, yang menghadapi ancaman mati selama lebih 30 tahun setelah menulis novel The Satanic Verses, diserang di satu panggung di negara bagian New York.

Pemenang Booker Prize berusia 75 tahun itu hadir dalam satu acara di Chautauqua Institution saat penyerangan terjadi.

Polisi negara bagian New York mengatakan tersangka seorang pria naik ke panggung dan menyerang Rushdie dan orang yang mewawancara.

"Rushdie mengalami luka akibat tikaman di leher," kata polisi dalam satu pernyataan.

Kantor berita Reuters melaporkan Rushdie saat ini tengah menjalani operasi.

Para saksi mata mengatakan Rushdie ditikam berkali-kali oleh orang bertopeng ketika novelis itu akan memberikan ceramah.

Gubernur New York Kathy Hochul mengatakan dalam jumpa pers satu jam kemudian bahwa Rushdie selamat.

Ia dibawa ke rumah sakit dengan helikopter namun belum ada rincian tentang luka-luka yang ia alami.

Pewawancara, Henry Reese, juga mengalami luka ringan di kepala. Reese adalah pendiri lembaga non profit yang didirikan untuk para penulis yang menghadapi ancaman atau persekusi.

Tersangka telah ditahan, kata polisi.

Dewan Muslim Inggris mengecam serangan itu dan mengatakan "kekerasan seperti itu salah dan pelakunya harus diadili."

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain Keterangan video, Lokasi kejadian tempat Salman Rushdie diserang.

Siapa Salman Rushdie?

Sumber gambar, PA Media Keterangan gambar, Salman Rushdie, di luar King's College di Cambridge pada 1993.

Novelis yang lahir di India mendapat banyak ancaman mati karena novelnya dalam karir selama lima dekade.

Banyak bukunya sangat berhasil, dan novel keduanya Midnight's Children, meraih Booker Prize pada 1981.

Namun novel keempatnya, The Satanic Verses, yang diterbitkan pada 1988 menjadi karya yang paling kontroversial.

Akibat ancaman mati, Rushdie terpaksa bersembunyi dan pemerintah Inggris menempatkannya di bawah perlindungan polisi.

Baca juga:

Inggris dan Iran memutus hubungan diplomatik namun para penulis Barat mengecam ancaman kebebasan berekspresi.

Fatwa yang menyerukan dibunuhnya Rushdie dikeluarkan oleh Pemimpin Spiritual Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini, pada 1989 - satu tahun setelah novel diterbitkan.

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, The Satanic Verses, diterbitkan pada 1988, dan menimbulkan kontroversi sekala besar.

Salman Rushdie lahir di Bombay, dua bulan sebelum kemerdekaan India dari Inggris.

Pada usia 14 tahun, ia dikirim ke Inggris dan mendapatkan gelar sarjana sejarah di Kings College, Cambridge.

Ia menjadi warga negara Inggris. Ia berasal dari keluarga Muslim namun kemudian menyebut dirinya "atheis garis keras". Ia sempat menjadi aktor dan kemudian penulis iklan sambil menulis novel.

Ketika The Satanic Verses diterbitkan dan menimbulkan kecaman dari dunia Muslim karena dianggap penghujatan agama, India adalah negara pertama yang melarang, diikuti dengan Pakistan dan berbagai negara Muslim lain.

Novel ini dipuji sejumlah pihak dan memenangkan penghargaan Whitbread. Namun kecaman terhadap buku ini semakin meningkat dan dua bulan kemudian setelah penerbitan, banyak protes di jalan-jalan.

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, Demonstran melawan The Satanic Verses di Paris pada 26 Februari 1989.

Salah satu hal yang dianggap penghujatan adalah dua perempuan penghibur dalam buku itu dinamakan istri-istri Nabi Muhammad.

Pada Januari 1989, warga Muslim di Bradford, Inggris membakar buku tersebut dan toko buku WHSmith menghentikan pajangan buku.

Rushdir sendiri menolak tudingan bahwa buku itu penghujatan.

Pada bulan Februari 1989, sejumlah orang meninggal dalam kerusuhan anti-Rushdi, sementara di Tehran, kedutaan Inggris dilempari batu.

Di Inggris sendiri, sejumlah pemuka Muslim mendesak warga menahan diri sementara yang lainnya mendukung Ayatollah.

Amerika Serikat, Prancis dan negara-negara Barat lain mengecam ancaman hukuman mati itu.

Rushdie sendiri yang saat ini masih dalam persembunyiaan bersama istrinya dan dilindungi polisi menyatakan penyesalan mendalam karena menyebabkan kemarahan, namun Ayatollah kembali menyerukan agar penulis ini pantas mati.

Tetapi novel ini laris dibeli di Inggris dan Amerika.

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, Seorang Muslim India memakai topeng Rushdie dalam protes di Bombay pada Januari 2004.

Bukan Rushdie saja yang mendapatkan ancaman karena novel kontroversial itu.

Penerjemah Jepang The Satanic Verses ditemukan meninggal di universitasnya pada Juli 1991.

Polisi mengatakan penerjemah Hitoshi Igarashi, yang bekerja sebagai asisten profesor perbandingan budaya, ditusuk beberapa kali di luar kantornya di Universitas Tsukuba.

Pada bulan yang sama, penerjemah Italia Ettore Capriolo, ditikam di apartemennya di Milan, namun selamat.

Fatwa hukuman mati terhadap Rushdie dihentikan secara resmi oleh Iran pada 1998.

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, Rushdie harus bersembunyi dan mendapat perlindungan polisi setelah menerbitkan The Satanic Verses

Buku-buku Rushdie laiin termasuk novel untuk anak-anak Haroun and the Sea of Stories (1990), buku tentang esai, Imaginary Homelands (1991), dan novel, East, West (1994), The Moor's Last Sigh (1995), The Ground Beneath Her Feet (1999), dan Fury (2001).

Dalam dua dekade terakhir ia telah menerbitkan Shalimar the Clown, The Enchantress of Florence, Two Years Eight Months dan Twenty-Eight Nights, The Golden House serta Quichotte.

Rushdie menikah empat kali dan memiliki dua anak.

Ia kini tinggal di AS dan mendapat gelar pada 2007 karena jasanya dalam bidang kesusasteraan.