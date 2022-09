Berapa jumlah semut di muka Bumi? Sekitar 20.000 triliun, 'pahlawan lingkungan tak dikenal'

"Semut jelas memainkan peran penting di hampir setiap ekosistem di muka Bumi ini," ujar Patrick Schultheiss dari University of Würzburg di Jerman dan University of Hong Kong, seperti dikutip kantor berita Reuters .

Schultheiss adalah salah satu penulis kajian jumlah semut yang hasilnya dimuat di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences.