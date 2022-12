Piala Dunia 2022: Bagaimana negara kekurangan air seperti Qatar berhasil merawat lapangan rumput di seluruh stadion?

sejam yang lalu

Demi memastikan agar rumput tetap dalam kondisi baik di tengah iklim gurun Qatar yang terik, para petugas menghabiskan 10.000 liter per hari untuk menyiram semua lapangan sepak bola - baik untuk pertandingan atau latihan - di sana.

Negeri gurun

Apabila turnamen digelar di musim panas seperti rencana awal, masing-masing stadion serta 136 lapangan latihan akan membutuhkan sekitar 50.000 liter air per hari.

Apabila turnamen digelar di musim panas seperti rencana awal, masing-masing stadion serta 136 lapangan latihan akan membutuhkan sekitar 50.000 liter air per hari.

Masalah yang terus muncul

Apabila turnamen digelar di musim panas seperti rencana awal, masing-masing stadion serta 136 lapangan latihan akan membutuhkan sekitar 50.000 liter air per hari.

"Sebagian besar dari persediaan air itu berasal dari desalinasi, dan hampir 100% dari air itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga," kata Dr Will Le Quesne, direktur wilayah Timur Tengah untuk UK Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science.