Radio BBC Indonesia 'undur diri' dari radio setelah 73 tahun mengudara

Mohamad Susilo, Ranny Miller, Rohmatin Bonasir, dan Endang Nurdin di kantor BBC New Broadcasting House, London, pada 2016.

Mengapa siaran Radio BBC Indonesia tidak lagi mengudara?

Dan, di mana khalayak bisa mengaksesnya? BBC News Indonesia bisa diakses melalui situs BBC Indonesia dot com serta berbagai platform media sosial, seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram.

'Kalau boleh memilih, siaran radio jangan ditutup' - komentar radio mitra BBC News Indonesia

Pada tahun 2009, Kepala BBC News Indonesia, Menuk Suwondo (almarhumah) dalam acara 'Goes to Campus' yang digelar BBC Indonesia di Universitas Andalas, Padang.

'Saya terkejut Radio BBC Indonesia tutup' — suara-suara pendengar setia Radio BBC Indonesia

Dan, pendengar setia Radio BBC Siaran Indonesia lainnya adalah Muhammad Atho'illah Shohibul Hikam, atau biasa disapa A.S Hikam.

"Aduh sayang sekali," kata A.S Hikam saat diberitahu penutupan siaran radio.

"Bagi saya, Radio BBC tidak hanya untuk mendengarkan berita, tapi analisanya itu yang penting... karena punya perspektif yang berbeda," kata pengamat politik A.S Hikam, yang juga pendengar setia radio BBC Siaran Indonesia.

"Kemampuan analisisnya, karena mungkin mereka juga mempunyai awak yang mampu membuat analisa, dan bukan sekedar biasa saja," jelas A.S. Hikam

Di akhir Orde Baru, BBC Indonesia beberapa kali mewawancarai A.S. Hikam tentang persoalan atau isu politik.

'Ratapan' pendengar Radio BBC Indonesia di Facebook dan Instagram

'Ada kekhawatiran kualitas jurnalisme akan menurun'

Abdullah, kelahiran 1940, sudah menggeluti profesi jurnalis sejak pertengahan 1960-an. Dia mengawalinya sebagai reporter pemula di kantor berita Associated Press (AP).

Liputan 'paling mengguncang', kasus perkosaan 'terparah dalam sejarah hukum Inggris' - Endang Nurdin

Laporan Facing the Bombers meraih penghargaan dari Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) pada 2020.

Kami mengadakan acara yang sempat dinamakan BBC Goes to Campus pada awal tahun 2000an dan berganti nama menjadi BBC Get Inspired.