Orang paling tua sedunia telah meninggal, tapi kenapa makin banyak orang yang bisa hidup melewati usia 100 tahun?

sejam yang lalu

Suster Andre, yang meninggal pada 17 Januari di usia 118 tahun, tercatat sebagai orang tertua sedunia dalam oleh Guinness Book of World Records.

Diskusi mulai mengemuka tentang siapa yang akan mewarisi rekornya yang diakui oleh Guinness World Book of Records. Salah satu yang masuk daftar, dan usianya sudah diverifikasi adalah Maria Branyas Morera dari Amerika Serikat. Ia akan memasuki usia 116 tahun pada Maret mendatang.

Mencapai usia 100 tahun bukan sesuatu yang mudah

Rata-rata angka harapan hidup sekarang berada di sekitar usia 73 tahun, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), tapi angka ini berbeda-beda dari satu negara dengan negara lainnya. Misalnya di Jepang, rata-rata penduduknya bisa hidup hingga usia 85 tahun, sementara di Republik Afrika Tengah angka harapan hidupnya rata-rata hanya 54 tahun.

Apa rahasianya menjadi super centenarian?

Hidup melewati usia 100 tahun bahkan lebih sulit. Di Amerika Serikat, sebuah penelitian jangka-panjang oleh Universitas Boston mengestimasikan bahwa hanya satu dari lima juta warga AS mampu mencapai tahap "super centenarian" - hidup setidaknya 110 tahun.

Bukan contoh untuk gaya hidup sehat

Lebih mengejutkan lagi, penelitian di Journal of the American Geriatric Society yang fokus pada lebih dari 400 orang Yahudi di AS berusia 95 tahun atau lebih, ditemukan lebih banyak lagi kebiasaan tidak sehat pada mereka. Penelitian ini dipublikasi pada 2011.