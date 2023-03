Piala Oscar 2023: Michelle Yeoh menorehkan sejarah, perempuan Asia pertama menang 'Aktris Terbaik'

Sumber gambar, Reuters Keterangan gambar, Michelle Yeoh berkata: "Ini adalah bukti bahwa mimpi memang menjadi kenyataan.

Michelle Yeoh berhasil menorehkan sejarah sebagai perempuan Asia pertama yang memenangkan Piala Oscar kategori 'Aktris Terbaik' dalam film Everything Everywhere All at Once.

Film itu juga memenangkan penghargaan kategori 'Film Terbaik', 'Skenario Asli Terbaik', dan 'Sutradara Terbaik'.

Saat berada di panggung untuk menerima penghargaan, Yeoh berkata:

"Untuk semua anak laki-laki dan perempuan yang terlihat seperti saya menonton malam ini, ini adalah mercusuar harapan dan kemungkinan."

"Dan untuk para perempuan, jangan biarkan siapa pun memberitahumu bahwa kamu telah melewati masa jayamu."

Perempuan berusia 60 tahun itu mengalahkan antara lain, Cate Blanchett dalam film Tar serta Ana de Armas yang memerankan Marilyn Monroe dalam film Blonde.

"Ini adalah bukti bahwa mimpi memang menjadi kenyataan," kata Yeoh.

"Saya harus mendedikasikan ini untuk semua ibu di dunia karena mereka adalah pahlawan super. Tanpa mereka, tidak ada dari kita yang akan berada di sini malam ini."

Yeoh adalah perempuan kulit berwarna kedua yang memenangkan penghargaan kategori aktris terbaik - setelah Halle Berry dalam film Monster's Ball lebih dari dua dekade lalu.

Everything Everywhere All at Once berkisah mengenai seorang pemilik binatu, diperankan oleh Yeoh, yang harus memanfaatkan versi dirinya yang berbeda di beraneka jagat untuk menyelamatkan dunia.

Si bocah dari film Indiana Jones

Sumber gambar, Reuters Keterangan gambar, Ke Huy Quan berhasil memenangkan penghargaan kategori 'Pemeran Pembantu Pria Terbaik'.

Sementara itu, Ke Huy Quan sebagai lawan main Michelle Yeoh dalam Everything Everywhere All at Once, berhasil memenangkan penghargaan kategori 'Pemeran Pembantu Pria Terbaik'.

Pria berusia 51 tahun itu dikenal sebagai si bocah dalam film Indiana Jones and the Temple of Doom.

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, Ke Huy Quan tampil dalam film Indiana Jones and the Temple of Doom pada 1984

Dalam kata sambutannya yang emosional, aktor asal Vietnam itu berujar:

"Mimpi adalah sesuatu yang Anda harus yakini - Saya hampir menyerah untuk mengejar mimpi-mimpi saya."

"Mereka bilang cerita seperti ini hanya terjadi di film - Saya tidak percaya ini terjadi pada saya. Ini adalah impian Amerika.

"Perjalanan saya dimulai di atas kapal, saya menghabiskan satu tahun di kamp pengungsi, dan entah bagaimana saya berada di sini, di panggung terbesar Hollywood... Terima kasih banyak telah menyambut saya kembali."

Bintang kelahiran Malaysia

Sebelum meraih kesuksesan di Hollywood, Michelle Yeoh sudah menjadi bintang film terkenal di Asia.

Dia lahir di Ipoh, Perak, di Malaysia, dan mengenyam pendidikan di Royal Academy of Dance di London pada masa remajanya.

Cedera punggung mengakhiri karier menarinya - tetapi pendidikan di institusi tersohor itu tidak sia-sia karena memampukannya melakukan aksi stunt secara mandiri di film, yang kemudian membuatnya terkenal.

Setelah memenangkan kontes Miss Malaysia, dia mulai ikut syuting film di Hong Kong dan meraih ketenaran dengan berperan sebagai inspektur polisi dalam film Yes Madam! pada 1985. Film tersebut sangat sukses sehingga menginspirasi banyak film aksi berbahasa Mandarin lainnya untuk menampilkan pemeran utama perempuan.

"Saya terlibat dalam film aksi karena saya tidak percaya bahwa perempuan adalah sosok yang harus diselamatkan. Kisah soal perempuan harus diceritakan dengan benar," kata Yeoh.

Sumber gambar, Cody Foo Keterangan gambar, Cody Foo bersama ibunya dan Michelle Yeoh di Ipoh, Malaysia, pada 1996.

Cody Foo, yang bertetangga dengan Yeoh di Ipoh ketika dia berusia lima tahun, mengatakan: "Saya ingat ibu saya selalu ingin bergaul dengannya. Saya tahu dia penting karena ibu saya memanggilnya Bibi Michelle Yeoh, bukan Bibi Michelle. Saya ingat pernah meminta memainkan gantungan kuncinya dan dia mengizinkan saya karena itu membuat seorang anak sibuk saat dia mengobrol dengan ibu saya. Dia pada dasarnya seperti Bibi lainnya."

Kesuksesannya telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan bagi banyak orang Malaysia, seperti Cody, yang sekarang menjadi artis rekaman berusia 33 tahun di negara tersebut.

"Sulit untuk sekadar membayangkan seperti apa kesuksesan bagi kami kaum minoritas di bidang kreatif, sampai Michelle Yeoh menunjukkan kepada saya bahwa saya bisa," kata Foo.

"Pada tahun 1996, kami datang untuk mendukungnya pada pembukaan restorannya. Tak lama setelah itu, dia meninggalkan Malaysia untuk syuting film Tomorrow Never Dies dan saya tidak pernah melihatnya lagi," katanya.

Sumber gambar, A24 films Keterangan gambar, 'Everything Everywhere All at Once' banyak menampilkan aktor dan aktris Asia. Michelle Yeoh sebagai Evelyn Wang, Stephanie Hsu sebagai Joy Wang, and Ke Huy Quan sebagai Waymond Wang.

Yeoh mendapatkan peran utama pertamanya dalam film Hollywood, yaitu film James Bond, bersama Pierce Brosnan. Dia berperan sebagai mata-mata China yang mumpuni - penyimpangan tajam dari "Gadis Bond" yang biasa.

Dalam suatu wawancara dengan majalah Elle, dia mengatakan ketika dia pertama kali tiba di Amerika, orang berpikir bahwa jika mereka berbicara lebih lambat dia akan memahami lebih baik.

"Mereka terkejut bahwa saya berbicara bahasa Inggris," katanya, dengan ekspresi kebingungan saat mengingatnya. "Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi."

"Dipanggil sebagai minoritas tidak masuk di diri saya. Saya berasal dari Malaysia, dan kami adalah masyarakat multiras, dan selalu merangkul perbedaan satu sama lain," tambahnya.

Penolakannya untuk memainkan karakter penurut atau diturunkan menjadi aksesori belaka untuk pemeran utama pria membuat tawaran peran ke dirinya lebih sedikit. Tapi perlahan itu berubah.

"Dunia telah berkembang, dan ada pasar lain yang akan terus berkembang. Itu bagus untuk Hollywood karena akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus berkembang dan menjadi lebih baik," kata Yeoh.

Namun hingga sekarang, bukan hanya stereotipe rasial yang harus dia lawan.

"Saya pikir banyak dari kita, terutama perempuan, memahami bahwa seiring bertambahnya usia, Anda dimasukkan ke dalam kotak tertentu. Sebagai seorang aktris, peran saya menjadi lebih kecil dan lebih tidak penting," katanya.

"Kita memiliki aktor pria berusia 60-an atau 70-an yang berperan sebagai pahlawan super yang menyelamatkan dunia. Tapi mengapa perempuan tidak bisa melakukan itu?"

Peran terobosan di Hollywood bagi Yeoh datang pada 2018 ketika dia berperan sebagai Eleanor Young dalam komedi romantis Crazy Rich Asians - yang juga didominasi oleh sejumlah pemeran Asia.

Sumber gambar, A24 films Keterangan gambar, Sutradara Daniel Kwan dan Daniel Scheinert saat memproduksi film Everything Everywhere All at Once.

Dalam film Everything Everywhere All at Once dia memuji sutradara, Daniel Kwan: "Jadi saya bergantung pada generasi selanjutnya yang berpikir maju seperti Daniel, untuk cukup berani menulis naskah tentang perempuan yang sangat biasa yang diberi kesempatan untuk menjadi pahlawan super."

"Mereka membuat peluang mereka sendiri. Mereka menciptakan pintu mereka sendiri. Saya berharap saya adalah seorang penulis, maka saya akan menulis banyak naskah saya sendiri," tambahnya.

Everything Everywhere All at Once adalah risiko besar bagi Yeoh, begitu kata teman-teman dan koleganya.

"Tapi hidup adalah tentang mengambil risiko. Jika tidak, Anda akan melakukan hal yang sama berulang kali."

"Saya pikir komunitas Asia sudah lama merasa tidak terlihat. Tapi lautan perubahan sedang terjadi. Butuh waktu, dan saya bersyukur melihatnya," katanya.