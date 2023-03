All England 2023: Ganda putra kembali ditarget juara, Kevin/Marcus mundur, 'berharap Fajri dan Leo/Daniel bisa maksimal'

Fajar/Rian menempati unggulan pertama turnamen All England 2023.

Sektor ganda putra kembali ditarget pulang membawa gelar juara All England, turnamen badminton tertua dan salah satu yang paling bergengsi di dunia, yang dihelat di Birmingham, Inggris, 14-19 Maret 2023.

Di All England, Fajar/Rian belum sekali pun juara.

Tahun lalu, Fajar/Rian dikalahkan sesama pasangan muda, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dua game langsung 21-16 22-20. Namun usai All England 2022, Fajar/Rian berhasil membuktikan diri sebagai ganda putra terbaik dengan meraih banyak gelar juara.

Bagas/Fikri: Juara All England 2022 yang tak diperhitungkan

"Menurut saya di All England [tahun ini] the Babies (julukan untuk Leo/Daniel) ada harapan untuk bisa memberikan yang terbaik," kata Herry.

"Tetapi di putaran pertama, the Babies [langsung] berhadapan dengan Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Ini menjadi pembuktian bagi mereka ... saya berharap the Babies bisa melangkah jauh di All England tahun ini," kata Herry.