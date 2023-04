Kisah perjalanan break dance, dari jalanan New York hingga dilombakan di Olimpiade 2024

The Rock Steady Crew, tampil di New York pada 1983, adalah proyek breaking pertama Holman sebagai manajer.

Mereka merekrut penari terbaik dari grup-grup terbaik di lima wilayah kota New York dan menamai grup baru itu 'New York City Breakers'. Grup ini beranggotakan beberapa break dancer legendaris: Noel 'Kid Nice' Manguel, Matthew 'Glide Master' Caban, dan Tony 'Powerful Pexster' Lopez.

Seiring Holman membuat musik, merekam film, dan menyerap energi New York, dia bertanya-tanya apakah hip-hop dan breaking di kota itu bisa menjadi tren yang mendunia, seperti musik punk yang bermunculan di London dan New York pada dekade sebelumnya.

New York City Breakers menjadi bintang tren breaking, tampil di acara-acara televisi nasional di AS, seperti Soul Train

"Nah, apa yang kami lakukan menjadi berita bulan ini bagi perusahaan-perusahaan media internasional," katanya. "Ada kru dokumenter dari seluruh dunia di New York: BBC, Canal Plus, NHK, Rai TV dan ZDF.

New York City Breakers juga menyeberang ke arus utama kelas menengah Amerika. Mereka muncul di Merv Griffin Show - sebuah talk show yang populer di Amerika - CBS Evening News, Good Morning America, dan Soul Train. Mereka tampil dalam video musik, memamerkan gerakan-gerakan sementara legenda soul Gladys Knight menyanyikan Save the Overtime (For Me).