Oppenheimer dan Einstein: 'Hubungan rumit' antara bapak bom atom dan peraih Nobel

33 menit yang lalu

Albert Einstein dan Robert Oppenheimer berpapasan di Princeton Institute for Advanced Study

Itu adalah pernyataan fisikawan Albert Einstein kepada Robert Oppenheimer dalam salah satu adegan di film Oppenheimer , yang bercerita tentang bagaimana Oppenheimer menjadi 'bapak' bom atom pada tahun 1940-an dengan memimpin Proyek Manhattan milik pemerintah AS.

Dalam film itu, Einstein dikisahkan berjumpa Oppenheimer di Princeton Institute for Advanced Study, lembaga yang kemudian dipimpin Oppenheimer dari 1947 hingga 1966.

Dua kehidupan yang paralel

Di tengah meningkatnya persekusi terhadap orang Yahudi di Jerman, Einstein meninggalkan Eropa dan menetap di Princeton, New Jersey, pada tahun 1932, tempat dia melanjutkan pekerjaannya.

Hal itu dianggap memicu terciptanya Proyek Manhattan yang sangat rahasia. Pada proyek itu, pemerintah AS menempatkan Oppenheimer sebagai ketua pada 1942, ketika dia sudah menjadi salah satu ilmuwan terkemuka di bidangnya.

Kei Bird dan Martin J. Sherwin mengatakan dalam buku biografi berjudul American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (yang menjadi dasar film Nolan) bahwa Oppenheimer menganggap Einstein "sebagai santo pelindung fisika yang hidup, bukan sebagai ilmuwan yang bekerja".