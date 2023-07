Oppenheimer: Bagaimana sang 'bapak bom atom' dipengaruhi Bhagavad Gita

54 menit yang lalu

Seperti ditulis oleh Kai Bird dan Martin J Sherwin dalam biografi otoritatif mereka tentang Oppenheimer yang dirilis pada tahun 2005, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J Robert Oppenheimer, Oppenheimer muda diperkenalkan dengan bahasa Sanskerta oleh Arthur W Ryder, seorang profesor bahasa Sanskerta di University of California, Berkeley.