HUT RI: Kisah tragis pejuang kemerdekaan berjuluk 'Mulan' Indonesia - 'Nenek sangat mencintai negara ini'

22 menit yang lalu

'Mengubah nama jadi laki-laki, modal golok lawan Belanda'

'Mulan Indonesia'

Masuk dalam wacana pahlawan nasional

Kisah lain yang tenggelam

Mendapat 'tempat terhormat' di gim MOBA Lokapala

Ketika The Sin Nio didorong menjadi pahlawan nasional, sosoknya sudah mendapat "tempat terhormat" di gim arena pertarungan daring multipemain (MOBA) Lokapala: Saga of The Six Realms.