Badminton: Apriyani/Fadia raih perak di Kejuaraan Dunia, isyarat kebangkitan sektor putri Indonesia atau kejutan semata?

6 menit yang lalu

Dalam perjalanan menuju final, Apri/Fadia bermain impresif. Pasangan itu mengalahkan unggulan kedua di putaran ketiga, Baek Ha Na/Lee So Hee, 21-12 21-14.

Di perempat final, Apri/Fadia membabat unggulan kelima dari Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota, 21-7 21-15. Dan di semifinal, giliran unggulan ketiga, Kim So Yeong/Kong Hee Yong, yang menjadi korban kedahsyatan Apri/Fadia.

Kepercayaan diri membuat kesalahan menjadi minim

"Mereka under pressure . Keduanya tak bisa lepas dari tekanan lawan. Tidak bisa mengembangkan pola permainan terbaik. Tampak dari pukulan pengembalian bola, beberapa kali banyak membuat kesalahan sendiri," kata Eng Hian.

Sistem untuk mencetak juara

Di Kejuaraan Dunia 2023, Gregoria maju hingga ke babak perempat final, yang merupakan capaian pribadi terbaik ( personal best ).

Sebelumnya di All England 2023 di Birmingham, Gregoria juga lolos ke delapan besar. Prestasi terbaik tahun ini adalah menjuarai Spain Masters, dengan mengalahkan andalan India, PV Sindhu.

Ada pemain-pemain muda seperti An Se Young, 22 tahun, dari Korea Selatan, yang baru saja menyabet emas di Kejuaraan Dunia 2023. Masih ada pemain-pemain lama seperti Akane Yamaguchi, Ratchanok Intanon, Tai Tzu Ying, dan Carolina Marin yang terus saja bertahan.

Juga ada Chen Yu Fei dan He Bing Jiao.

An Se Young layak mendapatkan catatan khusus, karena selama 2023, ia sudah tujuh kali juara dan dua kali runner up, termasuk juara di All England.