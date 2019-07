Bankir lihat foto bugil tidak dipecat

Image caption David Kiely kepergok membuka foto ketika rekannya sedang diwawancara

Seorang bankir Australia yang terlihat membuka foto erotik ketika rekannya sedang diwawancara televisi, tidak jadi dipecat.

Bank Macquarie mengatakan tidak akan memecat karyawan mereka bernama David Kiely yang terlihat sedang melihat foto model Miranda Kerr ketika rekannya sedang diwawancara live oleh stasiun televisi Channel 7.

Video peristiwa ini menjadi sensasi besar di situs YouTube dan mendorong kemunculan berbagai kelompok di internet yang menyerukan agar Kiely tidak dipecat.

Miranda Kerr juga mendukung kampanye internet itu.

Pernyataan Bank Macquarie menyebutkan: "Dia akan tetap menjadi karyawan Macquarie. Macquarie dan sang karyawan mohon maaf apabila peristiwa ini membuat orang tersinggung."

Macquarie mengatakan mereka telah mengambil tindakan terhadap Kiely tetapi tidak menjelaskan tindakan yang dimaksud.

Tidak sengaja

Saya dengar ada petisi agar dia tidak dipecat, saya pasti akan tandatangan Miranda Kerr

Peristiwa ini terjadi ketika rekan Kiely bernama Martin Lakos sedang diwawancara televisi tentang tingkat suku bunga pada hari Selasa.

Kiely yang berada di latar belakang kemudian terlihat membuka e-mail dengan foto Miranda Kerr.

Di tengah wawancara itu Kiely kemudian menoleh ke arah kamera seperti orang yang terkejut, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa dia dikerjain oleh rekan-rekannya.

Menurut beberapa laporan Kiely diminta membuka e-mail tanpa mengetahui isinya dan kemudian diminta untuk menoleh.

Situs finansial Here is the City News kemudian membuka halaman berjudul Save Dave, sedangkan di Facebook juga bermunculan puluhan halaman yang mendukung dia.

Miranda Kerr yang merupakan tunangan bintang film Pirates of the Caribbean, Orlando Bloom, juga mendukung Kiely.

"Saya dengar ada petisi agar dia tidak dipecat, saya pasti akan tandatangan," kata Kerr.

Peristiwa ini juga mendongkrak popularitas Kerr, di situs Google orang yang mencari namanya naik 100 persen.