Kostum teater Shakespeare dijual

Image caption Kostum yang dikenakan oleh David Tennant sebagai Hamlet juga dijual

The Royal Shakespeare Company (RSC) menjual ribuan kostum yang dikenakan berbagai aktor termasuk Sir Ian McKellen dan David Tennant.

Penjualan juga menyangkut kostum di ruang latihan di Stratford-upon-Avon seperti mahkota Mesir, berbagai seragam militer, sepatu dan topi.

RSC mengatakan, langkah ini dilakukan karena perlunya ruangan yang lebih besar untuk menyimpan kostum dan kondisi tempat penyimpanan yang lebih baik.

Kostum yang dijual hari Sabtu (15/1) telah digunakan dalam pertunjukkan dalam beberapa dasa warsa ini.

Kostum tentara dan baju jirah tentara dari produksi RSC tahun 1984 Henry C dengan aktor Kenneth Branagh, rompi biru abad ke-18 yang dikenakan Charles Dance dalam produksi As You Like It dan sejumlah kostum yang dikenakan David Tennant.

Kepala bagian kostum RSC Alistair McArthur mengatakan, "Kami memiliki berbagai item dari gudang pakaian termasuk kostum yang dibut pertama kali dalam penampilan perdana teater tahun 1970-an dan 1980-an."

"Penjualan ini termasuk kostum yang dirancang oleh disainer utama teater seperti Deirdre Clancy dan kostum yang memenangkan penghargaan Olivier, Tom Piper," katanya.

"Banyak item mulai dijual dari harga £3 (hampir Rp 45.000), kami berharap masyarakat akan mendapatkan peluang datang dan membeli kostum bagian dari sejarah teater," ujar Alistair McArthur.