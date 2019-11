True Grit film tersukses Coen Brothers

Hak atas foto AFP Image caption Karya Coen bersaudara menang Oscar tahun 2007

Menjelang pengumuman pemenang penghargaan Oscar tahun ini sutradara Ethan Coen mengkaji mengapa film koboy True Grit menjadi film tersuksesnya.

"Ini adalah bisnis yang terkenal tak bisa diduga dan penuh keberuntungan," ujarnya.

"Saya tidak akan bisa menjelaskan, tetapi memang sangat memuaskan. Film ini jauh lebih berhasil daripada film-film kami sebelumnya."

Ethan dan kakaknya Joel -lebih dikenal sebagai Coen bersaudara- memasuki ajang Oscar tahun ini dengan catatan rekor yang luar biasa.

Film drama mereka yang berjudul A Serious Man masuk nominasi film terbaik tahun lalu, dan mereka merebut kategori ini tahun 2007 lewat film No Country for Old Men.

Selama karir 18 tahun keduanya berhasil masuk nominasi Oscar sebanyak 33 kali.

Karya mereka yang paling akhir, True Grit, mendapat 10 nominasi dan merupakan film mereka yang paling sukses secara komersial dengan pemasukan melewati £108 juta di seluruh dunia.

Film ini bercerita mengenai upaya Sherif Rooster Cogburn (Jeff Bridges) membantu anak remaja Mattie Ross (Hailee Steinfeld), dan petugas keamanan Texas LaBeouf (Matt Damon) mencari pembunuh ayah remaja itu.

Jeff Bridges dan Hailee Steinfeld masuk nominasi sebagai aktor dan aktris terbaik.

'Buku lucu'

Jeff Bridges dan Hailee Steinfeld merupakan bintang utama True Grit

Coen bersaudara mengukuhkan nama mereka sebagai tokoh utama di dunia film independen Amerika Serikat dengan film-film Raising Arizona, Miller's Crossing dan Barton Fink.

Namun dalam satu dekade belakangan, keduanya tampak lebih sering mengadaptasi karya-karya lama seperti The LadyKillers dan No Country for Old Men.

Film True Grit karta Coen bersaudara ini menghidupkan kembali novel Charles Portis yang pernah diadaptasi menjadi film pada tahun 1969 dengan John Wayne berperan sebagai Rooster Cogburn.

"Ini adalah buku yang lucu," ujar Coen. "Buku ini disuarakan oleh karakter berusia 14 tahun yang secara prematur memiliki rasa percaya diri dan yakin akan hal-hal lain. Buku ini dibintangi oleh tiga karakter utama, dan masing-masing adalah tokoh yang lucu. Pada dasarnya ini cerita soal balas dendam dan tampak merupakan materi yang memiliki potensi.

"Joe dan saya membaca buku ini bertahun-tahun lalu. Dua tahun kemudian dia membacakan buku ini kepada putranya dan dia kemudian punya ide bahwa akan sangat menarik jika membuat filmnya."

Kakak adik asal Minnesota ini agak berhati-hati untuk tidak meniru film versi pertama dimana John Wayne memenangkan Oscar. "Kami menonton film produksi tahun 1969 itu, dan kami tidak memikirkan film itu, pikiran kami penuh dengan novelnya."

Ethan Coen mengaku belum menonton filmnya ini. "Saya melihat cuplikannya di internet dan reaksi saya wow."

Bukan film Koboy

Meski True Grit dipandang banyak pihak sebagai kebangkitan kembali film koboy, Coen tidak melihatnya sebagai satu genre tertentu.

"Film ini tidak bercerita soal genre tertentu, memang ada orang dengan topi koboy dan penembak, tetapi film ini berpusat pada tokoh dan ceritanya."

Meski setia pada sumber aslinya, film ini jelas memiliki sentuhan khas Coen bersaudara. Pertama kali Cogburn muncul di film itu - dia sedang berlindung di WC.

Film A Serious Man masuk nominasi film terbaik Oscar

"Ya, itu memang karya asli kami," ujar Coen. "Itu adalah salah satu adegan yang tidak ada dalam novelnya. Kami berpikir bagaimana menciptakan satu misteri bagi tokoh yang sudah pernah dibuat sebelumnya ini.

"Ketika membuat adegan itu kami bertanya pada Jeff -'Jeff, adegan pertama di WC? dan dia menjawab 'Ya, saya belum pernah melakukan itu.' Ini adalah adegan di WC pertama bagi semua pihak. Ini satu cara kita berkenalan dengan dia, meski sebenarnya tidak."

Ini adalah film pertama Coen bersaudara kembali bekerja sama dengan Jeff Bridges sejak film The Big Lebowksi tahun 1998, dimana dia bermain sebagai seorang pemalas asal Kalifornia bernama The Dude.

"Sama mudahnya dengan pertama kali. Dia tahu apa yang harus dilakukan sehingga semua berjalan mudah. Kami dan Jeff berasumsi akan kembali bekerja sama setelah The Big Lebowski dan cukup mengherankan hal itu memakan waktu begitu lama."

Film True Grit merupakan film pertama Hailee Steinfeld, yang berusia 13 tahun ketika film ini dibuat. Apakah sutradara bertindak berbeda karena ada seorang artis muda pendatang baru?

"Tidak, dia berlaku seperti seorang aktor bukan anak-anak sehingga kami sering lupa dengan usianya. Satu-satunya yang membedakannya adalah peraturan jam kerja untuk anak-anak. Itu mengesalkan, tetapi selain itu sama saja seperti bekerja dengan Matt atau Jeff."

Dan berbeda dengan film-film Coen bersaudara lainnya, film True Grit boleh ditonton oleh anak-anak di atas 13 tahun di Amerika Serikat.

"Saya yakin ini membantu kesuksesan film itu," ujar Coen. "Kami berharap film ini tidak masuk rating yang lebih ketat karena ini bercerita soal anak berusia 14 tahun dan berasal dari novel yang bisa dibaca dan dinikmati oleh anak berusia 14 tahun- jadi kami pikir semua anak-anak harus diperbolehkan nonton film ini."