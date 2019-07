Hak atas foto none Image caption Kate Bush menyanyikan Wuthering Heghts tahun 1978

Kate Bush ingin manggung lagi, sementara dia mengeluarkan album lagu-lagu lama yang diaransir ulang.

Kate Bush baru satu kali manggung pada tahun 1979 lewat The Tour of Life.

Bush baru berumur 20 tahun saat itu setelah lagunya Wuthering Heights mencapai puncak peringkat lagu-lagu di tahun sebelumnya.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, penyanyi berumur 52 tahun ini mengisyaratkan keinginan untuk menyanyi live diatas panggung lagi.

Saat ini sejumlah penyanyi dan pemusik telah memainkan lagu-lagunya secara langsung, seperti Lucy Bundy, Richard Ames dan band Never For Ever.

Kate mengatakan dirinya sedang menulis sejumlah lagu untuk album barunya yang belum ditentukan kapan akan dikeluarkan.

Bulan Mei, Bush mengeluarkan Director's Cut, koleksi lagu-lagu dari album The Sensual World (1989) dan The Red Shoes (1993) yang ditulis ulang.

Dia mengakui "sangat stress" karena memerlukan waktu lama untuk mengeluarkan sebuah album.

Album sebelumnya, Aerial dikeluarkan akhir tahun 2005, album terbaru setelah 12 tahun berhenti berproduksi.