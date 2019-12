10 juta mil dengan maskapai yang sama

Hak atas foto 1 Image caption United Airlines memberi penghargaan untuk kesetiaan penumpangnya.

Di dunia ini mungkin sangat jarang orang yang sangat setia menggunakan satu maskapai penerbangan untuk perjalanannya.

Namun tidak demikian dengan seorang konsultan perdagangan asal Amerika Serikat, Thomas Stuker.

Laki-laki ini baru saja mencetak sejarah setelah melakukan perjalanan dari Los Angeles menuju ke Chicago.

Thomas Stuker, mencatatkan diri sudah terbang dengan 5.962 penerbangan atau 10 juta mil yang seluruhnya dengan United Airlines.

Jumlah perjalanan Stuker ini sama dengan 400 kali keliling dunia.

Pada Sabtu (9/7) waktu setempat, Thomas Stuker memecahkan rekornya ketika menginjakkan kaki di kampung halamannya, Chicago.

Tak perlu antre

Tapi sekarang, jika sepekan saja saya tidak terbang maka saya merasa tidak enak. Thomas Stuker

Untuk mencapai prestasi luar biasanya ini, Stuker membutuhkan waktu 19 tahun untuk lima juta mil pertamanya.

Dia masih membutuhkan 10 tahun lagi untuk menggandakan jarak perjalanannya bersama United Airlines.

Padahal, Stuker mengatakan sebelumnya dia sangat takut naik pesawat terbang.

"Saya tidak bisa naik ke pesawat terbang, sangat mengganggu saya," kata Stuker kepada Radio Publik Nasional Amerika.

"Tapi sekarang, jika sepekan saja saya tidak terbang maka saya merasa tidak enak," tambah dia.

Atas prestasi dan kesetiaan penumpangnya itu, United Airlines tidak tinggal diam.

Salah satu penghargaan yang diterima Stuker adalah dia tak perlu lagi mengantre di bandara dan bahkan namanya diberikan kepada salah satu pesawat United Airlines.

Kisah orang yang selalu bepergian dengan pesawat seperti Martin Stuker pernah diangkat ke layar lebar.

Dalam film berjudup Up In The Air itu peran pengusaha yang kerap bepergian diperankan George Clooney.