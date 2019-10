'Guru' Glee digaet vokalis Maroon 5

Hak atas foto Getty Image caption Di musikal Glee, Matthew Morrison berperan sebagai guru pembina paduan suara.

Matthew Morrison yang dikenal sebagai Will Schuester seorang guru di serial Glee akan segera merilis album baru.

Keinginan Matthew Morrison membuat album ini terpenuhi setelah dia digaet vokalis Maroon 5, Adam Levine.

Adam Levine yang juga menjadi juri dalam ajang bakat nyanyi Amerika Serikat The Voice ini baru saja meluncurkan perusahaan rekaman baru bernama 222, tahun ini.

Dan Matthew Morrison, yang juga pernah tampil di panggung Broadway ini menjadi artis pertama yang dikontrak 222.

Album barunya ini merupakan kelanjutan dari debut album sebelumnya yang diberi judul sesuai dengan namanya Matthew Morrison yang dirilis tahun lalu.

Adam Levine mengatakan: ''Memulai perusahaan rekaman sendiri merupakan cita-cita lama saya, dan saya senang pada satu titik di karir saya, akhirnya bisa tercapai,'' katanya.

Single Maroon 5, Moves Like Jagger, yang berduet dengan Christina Aguilera, berhasil masuk dalam jajaran puncak tangga lagu sejumlah negara.

Dalam ajang The Voice, Adam Levine menjalani musim kedua bersama juri lainnya Aguilera, Cee Lo Green dan penyanyi Country, Blake Shelton.

Sementara Matthew Morrison juga masih melanjutkan karir aktingnya dan film terbarunya, What to Expect When You're Expecting bersama Cameron Diaz dan Jennifer Lopez akan tayang di bioskop Mei mendatang. Dia juga turut ambil bagian dalam film The Muppets.

Serial musikal Glee yang dibintanginya juga masih akan berlanjut dan memasuki musim ke empat.

Bersama Glee, Matthew Morrison mendapatkan nominasi aktor terbaik dalam kategori serial TV di Emmy, Golden Globe dan Screen Actors Guild Awards 2010.