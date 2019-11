Penggemar Whitney Houston di Indonesia berduka

Hak atas foto 1 Image caption Penggemar dari Indonesia pun tak ketinggalan mengucapkan rasa dukanya.

Ucapan duka cita atas meninggalnya diva pop Whitney Houston terus mengalir dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia.

Sejumlah penggemar Whitney menyatakan dukanya melalui akun Facebook BBC Indonesia. Inilah beberapa komentar itu.

"Selamat jalan kawan....lagu lagumu menjadi kenangan," itulah yang disampaikan Agun Gdhar Marwan.

Sedangkan Lateefah Lateef menulis," Have a rest in peace. And I will always love you,"

Lain lagi dengan Zhagita Arini menyatakan bahwa tak akan ada penyanyi lain seperti Whitney.

"Whitney, rest in peace...We'll always love u, there will never be another like u."

Penghargaan untuk Whitney

Tak hanya kabar meninggalnya Whitney Houston yang mengundang banyak komentar.

Beberapa orang mengomentari bahkan mendukung rencana adanya sesi penghormatan untuk Whitney di ajang Grammy Awards, Minggu (12/2).

"Whitney layak mendapatkannya..," ujar pengguna Facebook bernama De Lennonisme.

Sejumlah penggemar lainnya mengomentari dugaan meninggalnya Whitney akibat penggunaan narkoba secara berlebihan.

"Aku suka suaranya, tapi tidak dengan narkobanya. Sekarang cuma bisa dengar lagu kenangannya. RIP Whitney..," ujar Ini Ning

Komentar tak jauh berbeda datang dari Sarwo Prayitno,"Selamat menempuh hidup baru, semoga kebaikanmu melebihi kecanduanmu.. Suaramu sungguh menakjubkan.. kan kusimpan baik-baik lagu-lagumu.."