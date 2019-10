Kontroversi kemenangan Adele di Brit Awards

Hak atas foto PA Image caption Adele acungkan jari tengah karena pidato kemenangannya dipotong pembawa acara.

Adele menang dua penghargaan Brit Awards di London, tetapi diwarnai dengan kontroversi akibat pidato kemenangannya dipotong.

Pidato kemenangannya dihentikan setelah dia diumumkan sebagai album Inggris terbaik, setelah sebelumnya juga berhasil meraih penyanyi wanita terbaik Inggris.

Teriakan menggema dari para penonton ketika sambutan Adele disela oleh pembawa acara James Corden yang langsung mengumumkan penampilan terakhir malam itu, Blur.

Saya acungkan jari tengah. Itu untuk tindakan Brit Awards, bukan untuk penggemar saya. Saya mohon maaf jika menyinggung semua orang

Adele kemudian berang dan mengatakan: ''Bisakah saya hanya mengatakan, sampai jumpa dan ketemu lagi lain waktu.''

Saat itu Adele langsung mengacungkan jari tengahnya dan kemudian terlihat dalam tayangan yang disiarkan langsung ITV1.

"Saya baru akan mengucapkan terima kasih kepada publik Inggris untuk dukungannnya tetapi mereka justru memotong saya,'' kata Adele di belakang panggung seraya menambahkan bahwa jari tengah tersebut bukan ditujukan kepada para penonton tetapi untuk panitia pelaksana.

"Saya acungkan jari tengah. Itu untuk tindakan Brit Awards, bukan untuk penggemar saya. Saya mohon maaf jika menyinggung semua orang tetapi pemotongan tadi juga menyinggung saya,'' tegas Adele.

ITV kemudian mengeluarkan pernyataan terkait insiden tersebut, dengan menyatakan: ''The Birts adalah acara langsung. Sayangnya program tersebut berjalan melebihi batas waktu dan kami harus lanjutkan dengan acara berikutnya. Kami mengucapkan permintaan maaf kepada Adele atas pemotongan tadi.''

Pemenang lain

Hak atas foto PA Image caption Boyband One Direction raih satu penghargaan melalui single What Makes You Beautiful.

Album 21 Adele berhasil menjadi album terbaik mengalahkan Mylo Xyloto Cold Play, Florence & The Machine Ceremonials, PJ Harvey Let England Shake dan Ed Sheeran +.

Sementara di kategori penyanyi wanita terbaik, Adele mengalahkan Jessie J, Florence & The Machine, Kate Bush dan pemenang tahun lalu Laura Marling.

Dia juga tampil dengan menyanyikan lagu Rolling at the Deep di malam penghargaan Brit Awards, atau penampilan kedua setelah operasi tenggorokan tahun lalu.

Penampilan perdananya saat Grammy Awards lalu dimana dia mendapatkan enam penghargaan.

Dalam penghargaan lainnya Cold Play dianugerahi sebagai grup terbaik Inggris untuk tiga kali berturut-turut dan pendatang baru Ed Sheeran juga memenangkan dua penghargaan - penyanyi pria dan pendatang baru terbaik Inggris.

Sedangkan boyband One Direction meraih single terbaik Inggris dalam lagu What Makes You Beautiful dengan mengalahkan Someone Like You Adele, The A Team Ed Sheeran dan Price Tag Jessie J dan BoB.

Penyanyi AS Bruno Mars berhasil meraih penyanyi internasional pria terbaik dan Rihanna sebagai penyanyi wanita internasional terbaik serta Foo Fighters menang grup internasional terbaik.

Dalam penyelenggaraan Brit Awards juga memberikan penghormatan kepada Whitney Houston dan Amy Winehouse.