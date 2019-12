Paus Benediktus XVI memulai kunjungan di Kuba

Hak atas foto AP Image caption Paus Benediktus disambut Presiden Raul Castro saat memulai kunjungan tiga hari di Kuba.

Paus Benediktus XVI hari ini Selasa (27/03/2012) memulai kunjungan tiga hari di Kuba.

Dia menjadi Paus pertama yang mengunjungi negara komunis ini dalam 14 tahun terakhir.

Paus, yang terbang dari Meksiko, diterima oleh Presiden Raul Castro di kawasan timur kota Santiago.

Paus mengatakan dia datang sebagai peziarah amal yang berdoa untuk perdamaian, kebebasan dan rekonsiliasi.

Dia juga mengekspresikan simpati atas ''aspirasi keadilan'' bagi semua warga Kuba, dimanapun mereka berada.

Selanjutnya, Paus Benediktus menggelar misa bersama puluhan ribu orang di Lapangan Revolusi Santiago.

Presiden Castro juga ikut dalam misa tersebut.

Dalam pidatonya di bandara, Presiden Castro mengatakan pemerintahan sosialis Kuba mengijinkan kebebasan beragama dan menjalani hubungan yang baik dengan Gereja Katolik.

Dia mengatakan bahwa Kuba memiliki pandangan yang sama dengan Paus terkait dengan kemiskinan, ketidaksamaan dan penghancuran lingkungan.

Dan dia menegaskan bahwa Kuba bersikeras untuk membela kebebasan mereka meski ada embargo AS.

'Pandangan baru'

Saat bertemu, Paus dan Castro juga mengenang kunjungan Paus Paulus II 14 tahun lalu, yang disebut Paus Benediktus ''seperti sebuah hembusan lembut yang memberi kekuatan baru bagi Gereja di Kuba''.

Sebelum kunjungannya ke Kuba, Paus Benediktus meminta struktur Marxisme Kuba mengadopsi ''model baru'' karena dianggap ''tidak lagi merespon realitas''.

Tetapi saat tiba, Paus memuji upaya Kuba untuk ''memperbarui dan meluaskan pandangan''.

Pengamat mengatakan hubungan antara Gereja dengan negara mulai menghangat dalam beberapa tahun terakhir.

Raul Castro juga menerima mediasi Gereja terkait isu seperti tahanan politik, mengakui posisi Gereja sebagai posisi yang berpengaruh diluar pemerintah komunis.

Kunjungan Paus ini dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan dan menambah peran Gereja di komunitas Kuba.

Penahanan pembangkang

Kunjungannya ke Santiago juga bertepatan dengan perayaan 400 tahun perayaan santo pelindung Kuba, the Virgin of Charity of El Cobre, yang dia sebut sebagai alasan untuk mendatangi pulau ini.

Paus akan melanjutkan kunjungan ke Havana dan menggelar pembicaraan tertutup dengan Presiden Castro.

Dalam jadwal resmi Paus tidak diagendakan untuk bertemu dengan para pembangkang Kuba.

Kelompok oposisi mengatakan lusinan pembangkang ditahan menjelang kunjungan Paus, dan lainnya dicegah untuk ikut hadir dalam misa di Santiago.

Perjalanan Paus Benediktus ke Kuba dilakukan setelah mengunjungi Meksiko, dimana dia merayakan misa terbuka di monumen Raja Kristus di pusat kota Silao.

Di hadapan 500.000 umat Katolik yang berkumpul dalam misa itu, dia meminta agar mereka kembali kepada agama untuk merespon kemiskinan dan kejahatan dan menolak kekerasan dan aksi balas dendam.