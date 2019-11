Axl Rose tetap dapatkan Rock of Fame

Hak atas foto Photo Guns N Roses Image caption Axl Rose menolak Rock of Fame karena merasa tidak ingin dihormati.

Vokalis Guns N' Roses Axl Rose tetap masuk dalam daftar Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, meski dia menolak penghargaan tersebut.

Axl Rose sendiri tidak hadir dalam upacara penghargaan akhir pekan kemarin.

Pemilik nama asli William Bruce Rose, Jr ini menolak penghargaan karena merasa ''tidak atau ingin dihormati''.

Penolakan Axl Rose ini mendapat kecaman dan ejekan diteriakan saat namanya disebut dalam upacara penghargaan yang dihadiri oleh anggota band rock Guns N' Roses lainnya.

Meski tidak dihadiri Axl Rose tetapi anggota dan mantan anggota Guns N'Roses yang lain tetap datang termasuk mantan gitaris Slash.

Rose bukan satu-satunya pihak yang tidak hadir dalam upacara penghargaan yang digelar di hadapan lebih dari 6.000 penggila musik rock.

Rod Stewart juga tidak datang, tetapi dia absen karena menderita flu. Rod Stewart semestinya masuk dalam daftar Rock and Roll Hall of Fame bersama anggota The Small Faces dan The Faces.

The Beastie Boys - satu-satunya gru hip hop yang masuk dalam daftar - juga datang tanpa salah satu anggotanya, Adam "MCA" Yauch.

Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys dan Donovan juga masuk dalam daftar Rock and Roll Hall of Fame.

Acara penghargaan yang dibawakan oleh Bette Midler, SMokey Robinson dan Chris Rock tersebut berlangsung selama lima setengah jam dan diakhiri dengan penampilan bersama para bintang.

Yayasan The Rock and Roll Hall of Fame didirikan pada tahun 1983 dan sejumlah bintang yang masuk dalam daftar mereka diantaranya adalah Madonna, AC/DC, Black Sabbath dan Abba.

Selain musisi, yayasan ini juga memberikan penghargaan bagi promotor rock dan orang lain yang terlibat dalam perkembangan musik rock.