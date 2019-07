Bob Dylan terima bintang kehormatan tertinggi AS

Hak atas foto bbc Image caption Bob Dylan menerima tanda kehormatan tertinggi dari Presiden Obama.

Penyanyi legendaris Bob Dylan menjadi salah satu tokoh sipil yang dianugerahi gelar dan tanda kehormatan tertinggi di Amerika Serikat, Medal of Freedom.

Ia menjadi salah satu penerima gelar kehormatan itu di Gedung Putih yang langsung disematkan oleh Presiden Barack Obama bersama astronot John Glenn dan Presiden Israel, Shimon Peres.

Gelar kehormatan diberikan kepada mereka yang dianggap memberi kontribusi luar biasa kepada masyarakat.

Pemberian gelar semacam ini pertama kali dilakukan oleh John F Kennedy saat menjabat sebagai presiden tahun 1963.

Dylan yang dilahirkan dengan nama Robert Allen Zimmerman pada 24 Mei 1941 memulai karier musiknya tahun 1959 dengan bermain di kedai-kedai kopi di Minnesota.

Dia mengambil nama penyair terkenal Dylan Thomas yang berasal dari Wales untuk nama panggungnya.

Syair-syair lagunya terutama di tahun 1960-an menjadi semacam catatan sejarah Amerika versi jalanan.

Lagu-lagunya seperti Blowing In The Wind dan The Times They Are a-Changing menjadi lagu antiperang dan pergerakan hak asasi.

Lirik lagunya yang bergaya introspektif dan berkesaksian banyak mempengaruhi penyanyi lain termasuk The Beatles.

Di usianya yang ke-72 ia masih aktif merekam lagu dan melakukan tur. Ia juga mempunyai acara radio sendiri serta baru saja menandatangani kesepakatan penerbitan enam buku.