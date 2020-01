Film Looper buka Festival Film Toronto

Hak atas foto Reuters Image caption Bruce Willis menyebut film Looper "lebih baik dari apa pun yang pernah saya mainkan"

Film tentang perjalanan menembus waktu Looper yang dibintangi Bruce Willis dan Joseph Gordon-Levitt akan membuka Festival Film Internasional Toronto di Kanada pada 6 September.

Disutradarai oleh Rian Johnson, film itu menampilkan aktor Dark Knight Rises Joseph Gordon-Levitt sebagai pembunuh yang diperintahkan membunuh versi tua dirinya sendiri.

Bruce Willis dan aktris Inggris Emily Blunt akan beradu peran dalam film fiksi sains yang baru dirilis 28 September mendatang di Inggris.

Looper adalah satu dari beberapa judul film yang akan diputar perdana di acara yang berlangsung hingga 16 September tersebut.

Beberapa judul lain adalah Cloud Atlas, adaptasi dari novel David Mitchell yang dibintangi oleh Hugh Grant dan Halle Berry. Sebagian adegan film dibuat di Skotlandia.

Film drama Ben Affleck Argo, tentang penyelamatan para diplomat AS di Iran pada 1979, juga akan membuat debutnya.

Demikian pula adaptasi novel Salman Rushdie dari tahun 1980 Midnight Children, yang disutradarai oleh Deepa Mehta dari India.

Versi terbaru dari Great Expectations karya Dicken dan Anna Karenina karya Tolstoy serta Much Ado About Nothing milik Shakespeare juga akan diputar.

Image caption Helena Bonham Carter akan tampil dalam adaptasi Great Expectations

Toronto kini memimpin festival film di Amerika Utara dan kerap menjadi pemutaran perdana film-film yang dijagokan di ajang penghargaan.

Acara ini diadakan sesudah Festival Film Venesia di Italia yang akan dibuka 29 Agustus dengan film karya Mira Nair yang diadaptasi dari novel tahun 2007 The Reluctant Fundamentalist.

Film itu juga akan diputar di Toronto, sebagaimana film Jayne Mansfield yang berjudul Car, sebuah drama keluarga dari aktor dan pembuat flm Billy Bob Thornton yang sudah lebih dulu diputar di Berlin.

Aktor yang berubah haluan menjadi pembuat film, Dustin Hoffman, akan meluncurkan debutnya sebagai sutradara dengan film berjudul Quartet di Toronto.

Costa-Gavras, Neil Jordan, Robert Redford dan David O Russel juga berada di daftar sutradara terkenal yang filmnya termasuk dalam program.

Festival ini juga akan menampilkan dokumenter tentang Marilyn Monroe dan aktor komedi Inggris pemeran serial Monty Python, Graham Chapman.