Image caption Album Adele, 21 membuatnya diganjar dengan sejumlah penghargaan musik bergengsi.

Album kedua Adele bertitel 21 kini menjadi album terlaris keempat di Inggris.

Angka penjualan album milik Adele ini mengalahkan album musik karya Oasis, (What's The Story) Morning Glory?.

Data resmi yang dikeluarkan oleh Official Charts Company menyebutkan penjualan album 21 telah mencapai 4,5 juta kopi lebih.

Lembaga itu juga mengatakan album milik Adel itu hanya membutuhkan penjualan setengah juta kopi lagi agar bisa mengalahkan penjualan album milik ABBA, Gold: Greatest Hits yang dirilis pada tahun 1992.

Penjualan album milik ABBA itu sekarang masih berada di posisi ketiga sebagai album musik terlaris di Inggris.

Album 21 milik Adele sendiri memuat sejumlah lagu populer yang dinyanyikannya seperti Rolling In The Deep dan Rumour Has It.

Awal tahun ini penjualan album 21 di Inggris telah melampaui angka yang pernah diraih oleh album Thriller milik Michael Jackson dan Dark Side of the Moon milik Pink Floyd.

Pada Natal lalu penjualan album 21 bahkan telah melampaui Back to Black-nya Amy Winehouse dan menjadikannya sebagai album terlaris di Inggris sepanjang abad ini.

Album musik 21 milik Adele dirilis pada tahun 2011 lalu dan mampu berada di deret sejumlah tangga lagu bergengsi untuk jangka waktu yang lama.

Tahun ini album tersebut telah terjual hingga 784 ribu kopi dan menjadi album terlaris kedua di Inggris setelah album milik Emeli Sande, Our Version of Events.

Berkat album ini pula Adele kemudian diganjar dengan enam penghargaan Grammy Awards serta dua penghargaan Brits Awards.

Berikut ini adalah lima album terlaris di Inggris:

1 - Greatest Hits - Queen (1981) terjual 5.866.000 kopi

2 - Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band - The Beatles (1967) terjual 5.059.000 kopi

3 - Gold: Greatest Hits - ABBA (1992) terjual 5.046.000 kopi

4 - 21 - Adele (2011) terjual 4.562.000 kopi

5 - (What's The Story) Morning Glory? - Oasis (1995) terjual 4.555.000 kopi