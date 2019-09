Image caption Michael Hopkins saat menerima piala Oscar.

Penata suara beberapa film terkenal dan pernah meraih dua piala Oscar, Michael Hopkins, tewas dalam kecelakaan arung jeram di Selandia Baru pada Minggu (31/12), demikian pengumuman kepolisian setempat.

Hopkins meraih Oscar untuk penataan suara dalam film The Lord of the Rings: The Two Towers (2003) dan King Kong (2006)

Dia juga terlibat dalam penataan suara film-film seperti Blade Runner, Superman, Octopussy dan Transformers.

Hopkins, 53 tahun, yang berasal dari wilayah Greytown, Selandia Baru, meninggal dunia setelah terlempar dari perahu karet yang ditumpanginya.

Jaket pelampung

Saat itu dia tengah mengikuti arung jeram di sungai Waihohine yang beraliran deras di North Island, Selandia Baru.

Dua rekan yang bersamanya di perahu karet dilaporkan dalam kondisi selamat.

Menurut kepolisian setempat, ketiganya mengenakan jaket pelampung, pakaian selam dan helm.

Hopkins pertama kali terjun di dunia film bersama sutradara Peter Jackson dalam film-filmnya seperti Braindead, Heavenly Creatures dan The Frighteners.