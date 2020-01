Image caption David Cecil sempat ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan.

Pengadilan Uganda mencabut dakwaan atas produser teater Inggris yang mementaskan drama tentang kehidupan homoseksual.

David Cecil mengatakan kepada BBC dakwaan atasnya dicabut karena kurangnya bukti.

Warga Inggris itu dibebaskan dengan jaminan US$200 atau sekitar Rp2 juta dan jika terbukti bersalah akan terancam hukuman penjara dua tahun.

Dia ditangkap September tahun lalu karena mengabaikan perintah undang-undang setelah menggelar pementasan The River and the Mountain tanpa izin pihak berwenang.

Drama yang diproduksinya menceritakan seorang pengusaha pria homoseksual yang dibunuh oleh karyawannya dan dipentaskan di Kampala pada Agustus 2012.

Melanggar hukum

Hari ini hasilnya memperlihatkan kehakiman berfungsi di Uganda dan telah memulihkan kepercayaan saya atas masyarakat Uganda. David Cecil

Cecil menyambut gembira pencabutan dakwaan itu walau tetap saja ada kemungkinan dibuka kembali.

"Hari ini hasilnya memperlihatkan kehakiman berfungsi di Uganda dan telah memulihkan kepercayaan saya atas masyarakat Uganda."

Homoseksual tergolong melanggar undang-undang di Uganda yang masyarakatnnya tergolong konservatif.

Dalam kehidupan sehari-hari kaum homoseksual sering mendapat tekanan dan bahkan serangan fisik.

Tahun 2011, seorang pegiat gay, David Kato, dipukuli sampai mati namun polisi membantah serangan atasnya berkaitan dengan pilihan seksnya.

Parlemen Uganda saat ini sedang membahas perubahan undang-undang untuk meningkatkan hukuman bagi perilaku homoseksual.

RUU itu awalnya memuat ancaman hukuman mati bagi homoseksual namun belakangan sudah diubah menjadi hukuman seumur hidup.