Image caption Pemenang Piala Oscar akan diumumkan tanggal 24 Februari.

Film karya Steven Spielberg, Lincoln, meraih 12 nominasi Piala Oscar tahun ini, satu kategori lebib banyak satu dari film Ang Lee, Life of Pi.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengumumkan selain Lincoln, yang juga dicalonkan untuk menjadi film terbaik antara lain adalah Life of Pi, Silver Linings Palysbook, Les Miserables, dan Argo arahan Ben Affleck.

Film James Bond, Skyfall yang diperkirakan akan sukses besar gagal masuk dalam nominasi kategori besar. Namun lagu Skyfall yang dibawakan penyanyi Inggris Adele, masuk dalam daftar nominasi lagu terbaik.

Penyerahan Piala Oscar akan diselenggarakan di Dolby Theatre, Los Angeles, pada tanggal 24 Februari.

Selain film terbaik, Lincoln juga masuk dalam nominasi sutradara terbaik untuk Spielberg dan untuk aktor terbaik bagi Daniel Day-Lewis yang memerankan presiden Amerika itu.

Calon penerima penghargaan aktor terbaik lain selain Day-Lewis termasuk Hugh Jackson dalam Les Miserables, Bradley Cooper dalam Silver Lings Playbook serta Denzel Washington untuk film Flight.

Penghargaan bagi Bond

Nominasi film terbaik Amour

Argo

Beasts Of The Southern Wild

Django Unchained

Les Miserables

Lincoln

Life Of Pi

Silver Linings Playbook

Zero Dark Thirty

Sementara nominasi aktris terbaik termasuk Jessica Chastain dalam Zero Dark Thirty, aktris Prancis berusia 85 tahun Emmanuelle Riva dalam film Amour serta pemain film berusia sembilan tahun Quvenzhane Wallis untuk film Beasts of the Southern Wild.

Pihak penyelenggara juga mengumumkan acara bulan Februari itu akan menampilkan film pendek sebagai penghargaan untuk mata-mata Inggris, James Bond.

"Kami dengan bangga mengumumkan acara ini mencakup film pendek khusus sebagai penghargaan 50 tahun film-film Bond, " kata produser acara Piala Oscar, Craig Zadan dan Neil Meron.

Nominasi Piala Oscar dipilih oleh 6.000 anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Secara keseluruhan Piala Oscar terbagi atas 24 kategori, termasuk pemeran terbaik tahun ini dan juga penghargaan teknis, seperti penyuntingan film, desain dan musik.

Nominasi Piala Oscar tahun ini diumumkan dua minggu lebih awal dari biasanya.