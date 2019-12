Django Unchained dan Ted rajai nominasi penghargaan MTV

Image caption Jennifer Lawrence dan Bradley Cooper dinominasikan sebagai pasangan terbaik di film

Django Unchained dan Ted memuncaki daftar nomine ajang penghargaan MTV Movie Awards tahun ini.

Kedua film itu mendapat tujuh nomine, sedangkan aktris Jennifer Lawrence mendapatkan lima nominasi termasuk aktris terbaik dalam perannya di Silver Linings Playbook.

Ia juga mendapat nominasi untuk ciuman terbaik, pasangan terbaik dan momen musikal terbaik dengan lawan mainnya Bradley Cooper.

Seth MacFarlane, yang menjadi pembawa acara Oscar bulan ini, mendapat empat nominasi termasuk untuk penampilan "adegan telanjang dada" terbaik.

Acara penghargaan itu akan dipandu oleh aktris Pitch Perfect dan Bridesmaids, Rebel Wilson, dan para pemenang akan mendapat piala popcorn emas.

Ciuman terbaik

Kategori-kategori lain meliputi penjahat terbaik dengan nomine antara lain Leonardo DiCaprio sebagai Calvin Candie di Django Unchained dan Marion Cottilard dari The Dark Knight Rises serta Javier Bardem dari Skyfall.

MTV juga memberikan nominasi bagi film-film laris dan film yang dilewatkan oleh Oscar.

Image caption Emma Watson mendapat nominasi aktris terbaik

The Dark Knight Rises, sekuel terakhir Batman arahan Christopher Nolan, mendapat lima nominasi termasuk film tahun ini, meski tidak mendapat satu pun nominasi Oscar.

Film remaja lainnya, The Perks of Being a Wallflower, mendapat nominasi ciuman terbaik dan pendatang baru untuk Ezra Miller, yang dikenal berkat perannya di We Need to Talk About Kevin.

Lawan mainnya Emma Watson, yang mendapat nominasi aktris terbaik, menulis di Twitter, "Perks mendapat empat nominasi di penghargaan film MTV 2013! :)"

Momen mengerikan

Twilight, yang selama beberapa tahun mendominasi penghargaan ini, hanya mendapat satu nominasi untuk penampilan telanjang dada Taylor Lautner.

Kategori penampilan paling menakutkan adalah tambahan kategori baru tahun ini dan merupakan penghargaan bagi peran dengan momen paling mengerikan.

Jennifer Lawrence dari film horror House at the End of the Street bersaing dengan Jessica Chastain di Zero Dark Thirty, Alexander Daddario di Texas Chainsaw 3D, Martin Freeman di The Hobbit dan Suraj Sharma di Life of Pi.

Acara ini akan dilaksanakan pada 14 April.