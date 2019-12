Star Wars: George Lucas isyaratkan 'reuni' pemeran

Image caption Kiri-kanan: Harrison Ford, Carrie Fisher dan Mark Hamill dalam film Star Wars orisinil

Harapan agar para aktor Star Wars Harrison Ford, Carrie Fisher dan Mark Hamill kembali memerankan karakter mereka di film reuni diungkapkan oleh sang pencipta saga fiksi sains itu.

Berbicara di Bloomsberg Businessweek, George Lucas mengatakan trio itu sudah di "tahap akhir negosiasi" ketika perusahaan film Lucas miliknya dijual ke Disney tahun lalu.

Kontrak itu akan membuka jalan bagi film Star Wars baru yang disutradarai oleh JJ Abrams.

Tetapi Lucas tidak mengkonfirmasi apakah negosiasi berjalan sukses.

Pernyataan Lucas bertepatan dengan wawancara dengan Fisher dimana ia mengatakan ia akan kembali memerankan Putri Leia di film terbaru yang akan dirilis pada 2015.

Namun, hal itu kemudian diikuti dengan pembatalan pernyataan oleh seorang juru bicara aktris berusia 56 tahun itu, dengan mengatakan bahwa Fisher hanya "bercanda."

Baik Hamill dan Ford disebut menyambut kemungkinan kembali sebagai Luke Skywalker dan Han Solo, menurut Entertainment Weekly.

Ketika Disney membeli Lucasfilm dengan harga $4 miliar tahun lalu, Disney mengatakan akan membuat trilogi Star Wars baru sebagai lanjutan dari enam film terdahulu.

Awal pekan ini, direktur Disney Bob Iger mengatakan pada pemegang saham bahwa perusahaan juga sedang mengerjakan "film baru yang menampilkan para karakter Star Wars."

'Besar-besaran'

Star Wars orisinil, dirilis pada 1977, menceritakan tentang seorang bocah di perkebunan (Hamill) yang bergabung dengan bandit luar angkasa (Ford) untuk membebaskan seorang putri (Fisher).

Image caption Kiri-kanan: Harrison Ford, Carrie Fisher dan Mark Hamill saat ini

Ketiga aktor itu kembali dalam dua sekuel, yaitu The Empire Strikes Back (1980) dan Return of the Jedi (1983).

Tetapi mereka tidak tampil dalam tiga prekuel Star Wars yaitu The Phantom Menace, Attack of the Clones dan Revenge of the Sith, yang dirilis pada 1999, 2002 dan 2005.

"Kami telah mengontrak Mark dan Carrie dan Harrison, atau kami sudah berada di tahap akhir negosiasi," kata Lucas, 68, pada Devin Leonard dari Bloomberg.

"Jadi saya menelepon mereka dan mengatakan, 'Inilah yang terjadi saat ini.' Mungkin saya tidak seharusnya mengatakan hal itu.

"Saya rasa Disney ingin mengumumkannya secara besar-besaran tetapi kami saat itu memang sedang bernegosiasi dengan mereka."